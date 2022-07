OFFICIAL RESULTS: Osun governorship election 2022 [LIVE UPDATES]

Official results of the Osun governorship election that were conducted today, Saturday 16th of July 2022.

AYEDIRE LGA official result

Registered voters- 37092

Accredited voters- 17284

A- 1510

Aac- 33

ADP- 115

APC- 7868

APM- 15

APP- 5

BP- 2

LP- 7

NNPP- 14

NRM- 12

PDP- 7402

PRP- 9

SDP- 4

YPP- 11

ZLP- 7

Total valid votes- 17014

Rejected- 253

Total votes cast- 17267

Atakumosa West LGA official result

Registered voters- 36,470

Accredited voters- 15,171

A- 75

AAC- 35

ADP-178

APC- 6601

APM-25

APP-19

BP-4

LP-13

NNPP-9

NRM-21

PDP-7750

PRP-29

SDP-11

YPP-22

ZLP-2

VALID VOTES- 14,794

REJECTED VOTES- 353

VOTES CAST- 15,147

Ilesa West LGA Election official result

A: 106

AAC: 77

ADP: 407

APC: 10,777

APM: 48

APP: 22

BP: 09

LP: 40

NNPP: 13

NRM: 16

PDP: 13,769

PRP: 45

SDP: 21

YPP: 33

ZLP: 20

No of Registered Voters: 71,001

No of Accredited Voters: 26,364

Total Valid Votes: 25,403

Rejected Votes: 881

Total Votes Cast: 26,284

Ifelodun LGA official result

Registered voters : 80,021

Accredited voters : 34,860

A – 65

AAC – 93

ADP – 487

APC – 16,068

APM – 45

APP – 13

BP – 07

LP – 18

NNPP – 13

NRM – 17

PDP – 17,107

PRP – 31

SDP – 12

YPP – 47

ZLP – 13

Total Valid vote : 34,036

Total Rejected votes : 792

Total vote cast : 34828

OROLU LGA official result

Total Registered voters: 39653

Total Accredited voters: 21182

Total valid votes: 20765

Void Votes:

Total votes cast: 21178

Rejected: 413

Total RE: 10

A : 69

AAC: 55

ADP: 271

APC: 9928

APM:21

APP:14

BP: 15

LP: 32

NNPP: 04

NRM: 14

PDP: 10282

PRP: 18

SDP: 09

YPP: 23

ZLP: 10

OSOGBO LGA official result

Registered Voters: 142,459

Accredited Voters: 56,020

A: 395

AAC: 130

ADP: 617

APC: 22,952

APM: 55

APP: 47

BP: 18

LP: 79

NNPP: 22

NRM: 48

PDP: 30,401

PRP: 70

SDP: 62

YPP: 79

ZLP: 22

Total Valid Votes: 54,997

Rejected votes: 945

Total Votes cast: 55,942

Ife Central LGA official result

A: 202

AAC: 145

ADP: 374

APC: 17880

APM: 59

APP: 21

BP: 10

LP: 134

NNPP: 14

NRM: 29

PDP: 13532

PRP: 42

SDP: 50

YPP: 44

ZLP: 08

No of Registered Voters: 113232

No of Accredited Voters: 33413

Total Valid Votes: 32544

Rejected Votes: 865

Total Votes Cast: 33409

EDE SOUTH LGA Official result

No of Reg. Voters: 54,872

No of Accred. Voters: 26,306

A: 38

AAC: 43

ADP: 226

APC: 5,704

APN: 25

APP: 20

BP: 18

LP: 16

NNPP: 15

NRM: 57

PDP: 19,438

PRP: 33

SDP: 11

YPP: 37

ZLP: 10

TOTAL VALID VOTES: 25,691

REJECTED VOTES: 546

TOTAL VOTES CAST:26,237

Ayedade LGA official result

Total registered voters: 67,651

Total accredited Voters: 29,696

Total valid votes cast: 28,988

Accord: 229

AAC: 98

ADP: 435

APC: 14,527

APM: 48

APP: 25

BP: 18

LP: 20

NNPP: 16

NRM: 28

PDP: 13,380

PRP: 37

SDP: 10

YPP: 98

ZLP: 19

=========

Rejected votes: 692

OLORUNDA LGA

Registered Voters: 104700

Accredited Voters: 42009

=========

A: 208

AAC: 95

ADP: 460

APC: 18709

APM: 40

APP: 23

BP: 19

LP: 63

NNPP: 17

NRM: 30

PDP: 21350

PRP: 56

SDP: 46

YPP: 51

ZLP: 20

=====

Total Valid Votes: 41187

Rejected votes: 737

Total Votes cast: 41924

Boripe LGA official result

Registered voters: 69538

Accredited voters: 30563

========

A – 91

AAC – 82

ADP – 355

APC – 21205

APM – 56

APP – 25

BP – 05

LP – 04

NNPP – 07

NRM – 13

PDP – 7595

PRP – 24

SDP – 09

YPP – 32

ZLP – 07

==========

Total Valid vote: 29510

Total Rejected votes: 598

Total vote cast: 30108

ISOKAN LGA Official result

No of Reg. Voters: 53288

No of Accred. Voters: 23051

=========

A: 23

AAC: 85

ADP: 337

APC: 10,833

APM: 65

APP: 22

BP: 20

LP: 17

NNPP: 16

NRM: 23

PDP: 10,777

PRP: 35

SDP: 08

YPP: 68

ZLP: 24

=======

TOTAL VALID: 22,353

TOTAL REJECTED: 634

TOTAL VOTES:22,987

Ife North LGA Official result

A: 74

AAC: 70

ADP: 341

APC: 9,964

APM: 50

APP: 24

BP: 14

LP: 4

NNPP: 11

NRM: 18

PDP: 10,359

PRP: 35

SDP: 9

YPP: 37

ZLP: 10

IFE-SOUTH LGA Official result

Registered voters – 56,706

Accredited voters – 22,927

A: 36

AAC: 93

ADP: 345

APC: 12,481

APM: 60

APP: 20

BP: 12

LP: 28

NNPP: 08

NRM: 18

PDP: 9,116

PRP: 24

SDP: 14

YPP: 57

ZLP: 14

Total valid votes – 22,326

Total rejected voted – 588

Total votes cast – 22,914

Ede North LGA Official result

A: 61

AAC:35

ADP:267

APC:9,603

APM:17

APP:15

BP:07

LP:15

NNPP:14

NRM:53

PDP:23,931

PRP:37

SDP:14

YPP:33

ZLP:11

TOTAL VALID VOTES: 34,113

REGISTERED VOTERS:71,749

NO OF ACCREDITED VOTERS:34,735

REJECTED VOTES:571

TOTAL VOTES CAST:34,684

ATAKUMONSA EAST LGA Offial result

Registered voters – 41,027

Accredited voters –15,497

A: 40

AAC: 46

ADP: 178

APC: 7,449

APM: 26

APP: 16

BP: 07

LP: 23

NNPP: 07

NRM: 11

PDP: 6,992

PRP: 27

SDP: 14

YPP: 26

ZLP: 13

Total valid votes – 14,875

Total rejected voted –319

Total votes cast –15,194

Bolaluwaduro LGA Official result

Total Registered Voters: 24329

Number of Accredited Voters: 12,007

A 37

AAC 29

ADP 141

APC 5,647

APM 15

APP 09

BP 09

NNPP 09

NRM07

PDP 5860

PRP 03

SDP 03

YPP 12

ZLP 08

Total Valid Votes: 11,795

Rejected Votes: 212

Total Vote Cast: 12,007

Ilesa East LGA Official result

Total registered voters: 73,440

Accredited voters: 26,179

A- 91

AAC – 124

ADP – 402

APC – 13,452

APM – 57

APP – 31

BP – 12

LP – 33

NNPP – 13

NRM – 22

PDP – 10,969

PRP – 52

SDP – 32

YPP – 41

ZLP – 11

Valid votes – 25,342

Rejected votes – 804

Total votes cast – 26,146

Ila LGA Official result

NRV: 46,623

TAV: 24,947

A 34

AAC 30

ADP 188

APC 11,163

APM 21

APP

BP1

LP 6

NNPP 6

NRM 23

PDP 13,036

PRP 24

SDP 9

YPP 18

ZLP 9

Follow Okay.ng on Telegram for more updates and results here.