Champions League: Lyon vs Juventus – Official Starting Line Up

Lyon will host Juventus in the first leg of their last 16 Champions League tie at the Groupama Stadium.

The Italian Champions are favourites to progress after winning their group convincingly.

Meanwhile, Lyon scraped through a weak group in second place with just eight points.

Here is the starting lineup for both teams.

Lyon starting lineup: Anthony Lopes; Jason Denayer, Marcelo, Fernando Marcal, Houssem Aouar, Leo Dubois, Karl Toko Ekambi, Maxwel Cornet, Lucas Tousart, Bruno Guimaraes, Moussa Dembele

Subs: Joachim Andersen, Martin Terrier, Bertrand Traore, Thiago Mendes, Kenny Tete, Maxence Caqueret, Ciprian Tatarusanu

Juventus starting lineup: Wojciech Szczesny; Matthijs de Ligt , Alex Sandro, Danilo, Leonardo Bonucci, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Juan Cuadrado

Subs: Mattia De Sciglio, Aaron Ramsey, Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain, Daniele Rugani, Federico Bernardeschi, Gianluigi Buffon