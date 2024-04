LIVE UPDATE: 2024 Ondo APC Governorship Primary Results [Official]

The 2024 APC Governorship Primary results are being announced at the International Culture and Event Centre (DOME), Akure.

The Usman Ododo-led organising committee is announced results from each local government to declare the winner of the contentious Ondo APC governorship primary election.

See the results announced below:

FINAL RESULT: ONDO APC GUBER PRIMARY Lucky Aiyedatiwa: 48,569

Wale Akinterinwa: 1,952

Olusola Oke: 14,915

Mayowa Akinfolarin: 15,343

Jimoh Ibrahim: 9,456

Isaacs Kekemeke: 1,045

Gbenga Edema: 395

Ohunyeye Olamide Felix: 424

Jimi Odimayo: 490

Olusoji Adewale Ehinlanwo: 492

Morayo Lebi: 290

Diran Iyantan: 348

Francis Faduyile: 353

Ifeoluwa Oyedele: 462

Funmilayo Adekojo: 529

Funke Omogoroye Judith: 115 Total registered voters: 171,922 Total accredited voters: 95,178 Total valid votes: 95,178

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Okitipupa LGA Lucky Aiyedatiwa: 1622

Wale Akinterinwa: 27

Olusola Oke:1571

Mayowa Akinfolarin: 116

Jimoh Ibrahim: 109

Ohunyeye Olamide Felix: 96

Okunjimi Odimayo: 33

Morayo Lebi: 29

Diran Iyantan: 57

Francis Faduyile: 32

Ifeoluwa Oyedele: 59

Funke Omogoroye Judith: 34 Registered voters: 9,515 Accredited votes: 3,785 Valid votes: 3,785

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Ondo East LGA Lucky Aiyedatiwa: 4,803

Wale Akinterinwa: 141

Olusola Oke: 1,171

Mayowa Akinfolarin: 2,238

Jimoh Ibrahim: 406

Ohunyeye Olamide Felix: 34

Okunjimi Odimayo: 14

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Akure North LGA Lucky Aiyedatiwa: 2,860

Wale Akinterinwa: 177

Olusola Oke: 1,239

Mayowa Akinfolarin: 894

Jimoh Ibrahim: 1,606

Gbenga Edema: 150

Ohunyeye Olamide Felix: 20

Okunjimi Odimayo: 218

Francis Faduyile: 28

Ifeoluwa Oyedele: 77 Registered voters: 11,404 Accredited votes: 7,268 Valid votes: 7,268

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Odigbo LGA Lucky Aiyedatiwa: 2,631

Wale Akinterinwa: 114

Olusola Oke: 138

Mayowa Akinfolarin: 1,709

Jimoh Ibrahim: 845

Isaac Kekemeke: 60

Ohunyeye Olamide Felix: 38

Odimayo Okunjimi: 08

Francis Faduyile: 75

Ifeoluwa Oyedele: 08 Registered voters: 7,418 Accredited votes: 5,627

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Irele LGA Lucky Aiyedatiwa: 1,203

Wale Akinterinwa: 15

Olusola Oke: 93

Mayowa Akinfolarin: 391

Jimoh Ibrahim: 139

Isaacs Kekemeke: 12

Ohunyeye Olamide Felix: 10

Odimayo Okunjimi: 50

Morayo Lebi: 157

Francis Faduyile: 10

Funmilayo Adekojo: 07 Registered voters: 3,374 Accredited votes: 2,087 Valid votes: 2,087

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Ose LGA Lucky Aiyedatiwa: 1,491

Wale Akinterinwa: 39

Olusola Oke: 800

Mayowa Akinfolarin: 210

Jimoh Ibrahim: 267

Isaac Kekemeke: 169

Gbenga Edema: 01

Ohunyeye Olamide Felix: 07

Odimayo Okunjimi: 16

Ifeoluwa Oyedele: 15

Funmilayo Adekojo: 02 Registered voters: 4,493 Accredited votes: 3,017 Valid votes: 3,017

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Akoko South-East LGA Lucky Aiyedatiwa: 2,533

Wale Akinterinwa: 43

Olusola Oke: 391

Mayowa Akinfolarin: 678

Jimoh Ibrahim: 67

Ohunyeye Olamide Felix: 10

Odimayo Okunjimi: 5

Olusoji Adewale Ehinlanwo: 71

Funke Omogoroye Judith: 34 Registered voters: 7,518 Accredited votes: 3,831 Valid votes: 3,831

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Ilaje LGA Isaac Kekemeke: 24

Olusoji Adewale: 246

Gbenga Edema: 230

Jimoh Ibrahim: 589

Waheed Adekojo: 11

Felix Olamide: 7

Lucky Ayedatiwa: 2,485

Samuel Mayowa: 962

Wale Akinterinwa: 26

Olusola Oke: 2,511

Morayo Lebi: 13

Garvey Oladiran: 11

Francis Faduyuli: 17

Ifeoluwa Olusola: 52

Odimayo Okunjimi: 29 Registered voters: 27,015 No of accredited voters: 7,213 No of valid votes: 7,213

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Akoko North-East LGA Lucky Aiyedatiwa: 1,664

Wale Akinterinwa: 135

Olusola Oke: 138

Mayowa Akinfolarin: 609

Jimoh Ibrahim: 505

Francis Faduyile: 50 Registered voters: 9,798 Accredited votes: 3,102 Valid votes: 3,102

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Akoko North-West LGA Lucky Aiyedatiwa: 5,430

Wale Akinterinwa: 135

Olusola Oke: 2,721

Mayowa Akinfolarin: 849

Jimoh Ibrahim: 728

Isaac Kekemeke: 513

Gbenga Edema: 4

Ohunyeye Olamide Felix: 55

Odimayo Okunjimi: 2

Diran Iyantan: 99

Francis Faduyile: 25

Funmilayo Adekojo: 486 Registered voters: 15,986 Accredited votes: 1,110 Valid votes: 1,110

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Ondo West LGA Olusoji Adewale: 150

Jimoh Ibrahim: 2,668

Lucky Aiyedatiwa: 10,610

Samuel Mayowa: 2,481

Wale Akinterinwa: 29

Olusola Oke: 1,736

Odimayo Okunjimi: 5 Total number of registered voters: 22,122 No of accredited voters: 17,679 No of valid votes: 17,679

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Ile-Oluji (Oke Igbo) LGA Isaac Kekemeke: 60

Jimoh Ibrahim: 282

Felix Olamide: 14

Lucky Aiyedatiwa:1,225

Wale Akinterinwa: 494

Olusola Oke: 1,004

Okunjimi Odimayo: 19 Total number of voters: 4,309 No of accredited voters: 3,097 No of valid votes: 3,097

ONDO APC GUBER PRIMARY RESULT – Idanre LGA Jimoh Ibrahim: 120

Lucky Ayedatiwa: 1,579

Samuel Mayowa: 1,157

Wale Akinterinwa: 119

Olusola Oke: 225

Okunjimi Odimayo: 18 Total number of voters: 5118 No of accredited voters: 3,218 No of valid votes: 3218