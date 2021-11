OFFICIAL: Anambra governorship election results [#AnambraDecides2021] – LIVE UPDATES

OFFICIAL: Anambra governorship election results [#AnambraDecides2021] – LIVE UPDATES

OFFICIAL RESULT (AWKA SOUTH)

Number of registered voters: 176812

Accredited voters: 23854

A: 131

AA: 05

AAC: 39

ADC: 31

ADP: 83

APC: 2595

APGA: 12891

APM: 25

APP: 24

BP: 17

LP: 125

LNPP: 10

NRN: 22

PDP: 5498

PRP: 37

YPP: 919

ZLP: 272

Valid votes: 22802

Rejected votes: 875

Total votes cast: 23677

OFFICIAL RESULT (OYI LGA)

Number of registered voters:100764

Accredited voters:13241

A— 19

AA— 0

AAC— 19

ADC— 07

ADP— 29

APC— 2830

APGA— 6133

APM— 06

APP— 04

BP— 02

LP— 42

LNPP— 04

NRN— 07

PDP— 2484

PRP— 19

SDP— 48

YPP— 900

ZLP— 80

Valid votes— 12643

Rejected votes— 492

Total votes cast— 13135

OFFICIAL RESULT (ANAOUCHA LG)

A: 77

AA: 04

AAC: 39

ADC: 18

ADP: 50

APC: 2085

APGA: 6911

APM: 17

APP: 06

BP: 16

LP: 117

LNPP: 07

NRN: 12

PDP: 5108

PRP: 33

SDP: 65

YPP: 868

ZLP: 50

Number of registered voters:109860

Accredited voters:15940

Valid votes: 15483

Total votes cast: 15923

Rejected votes: 440

More results coming up HERE.