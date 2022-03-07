NNPC releases list of filling stations offering 24-hour service in Abuja
The Nigerian National Petroleum Company Ltd has released a list of filling stations operating for 24 hours in Abuja and its environs.
The company shared the list via its social media channels on Monday.
See the full list below:
24-HOUR FILLING STATIONS IN ABUJA
|STATION NAME
|LOCATION
|1
|A.A RANO
|AREA 3
|2
|A.A RANO
|AVIATION VILLAGE
|3
|A.A RANO
|CITY GATE
|4
|A.A RANO
|INTERNATIONAL MARKET, NYANYA
|5
|A.A RANO
|JABI
|6
|A.A RANO
|KATAMPE
|7
|A.A RANO
|MPAPE/MAITAMA/KATAMPE
|8
|A.A RANO
|NYANYA
|9
|ARDOVA
|APO
|10
|ARDOVA
|GWAGWALADA
|11
|ARDOVA
|IBB WAY
|12
|ARDOVA
|LIFECAMP
|13
|ARDOVA
|TRANSCORP
|14
|ARDOVA
|ZONE 1
|15
|AFDIN
|CITY GATE
|16
|AFDIN
|KATAMPE
|17
|AUSTOMA
|BANEX JUNCTION
|18
|AYM SHAFA
|BWARI
|19
|AYM SHAFA
|CBN KARU
|20
|AYM SHAFA
|DAWAKI
|21
|AYM SHAFA
|DEI DEI JUNCTION
|22
|AYM SHAFA
|LUGBE AIRPORT ROAD
|23
|AYM SHAFA
|KATAMPE
|24
|AYM SHAFA
|RITALORI
|25
|AYM SHAFA
|WUYE
|26
|CONOIL
|OPPOSITE NNPC TOWERS
|27
|CONOIL
|JABI
|28
|DANMARNA
|FHA LUGBE
|29
|DANMARNA
|WUYE
|30
|ENYO
|ARAB ROAD JUNCTION
|31
|ETERNA OIL
|BANEX JUNCTION
|32
|ETERNA OIL
|DUTSE JUNCTION
|33
|ETERNA OIL
|DUTSE JUNCTION
|34
|ETERNA OIL
|WUSE II
|35
|MAINLAND
|DUTSE
|36
|NIPCO
|BANEX
|37
|NIPCO
|JABI
|38
|NIPCO
|WUSE II
|39
|NNPC MEGA
|ZONE 1
|40
|OANDO
|JABI
|41
|OANDO
|ZONE 1
|42
|OANDO
|ZONE 4
|43
|RAINOIL
|GWARIMPA
|44
|SHEMA
|AIRPORT ROAD
|45
|SHEMA
|KATAMPE
|46
|SHEMA
|KARU/NYANYA ROAD
|47
|TOTAL
|OPPOSITE NNPC TOWERS
|48
|TOTAL
|NEAR POLICE HQ