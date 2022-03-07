NNPC releases list of filling stations offering 24-hour service in Abuja

Yusuf Abubakar Follow on Twitter March 7, 2022
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The Nigerian National Petroleum Company Ltd has released a list of filling stations operating for 24 hours in Abuja and its environs.

The company shared the list via its social media channels on Monday.

See the full list below:

24-HOUR FILLING STATIONS IN ABUJA

STATION NAMELOCATION
1A.A RANOAREA 3
2A.A RANOAVIATION VILLAGE
3A.A RANOCITY GATE
4A.A RANOINTERNATIONAL MARKET, NYANYA
5A.A RANOJABI
6A.A RANOKATAMPE
7A.A RANOMPAPE/MAITAMA/KATAMPE
8A.A RANONYANYA
9ARDOVAAPO
10ARDOVAGWAGWALADA
11ARDOVAIBB WAY
12ARDOVALIFECAMP
13ARDOVATRANSCORP
14ARDOVAZONE 1
15AFDINCITY GATE
16AFDINKATAMPE
17AUSTOMABANEX JUNCTION
18AYM SHAFABWARI
19AYM SHAFACBN KARU
20AYM SHAFADAWAKI
21AYM SHAFADEI DEI JUNCTION
22AYM SHAFALUGBE AIRPORT ROAD
23AYM SHAFAKATAMPE
24AYM SHAFARITALORI
25AYM SHAFAWUYE
26CONOILOPPOSITE NNPC TOWERS
27CONOILJABI
28DANMARNAFHA LUGBE
29DANMARNAWUYE
30ENYOARAB ROAD JUNCTION
31ETERNA OILBANEX JUNCTION
32ETERNA OILDUTSE JUNCTION
33ETERNA OILDUTSE JUNCTION
34ETERNA OILWUSE II
35MAINLANDDUTSE
36NIPCOBANEX
37NIPCOJABI
38NIPCOWUSE II
39NNPC MEGAZONE 1
40OANDOJABI
41OANDOZONE 1
42OANDOZONE 4
43RAINOILGWARIMPA
44SHEMAAIRPORT ROAD
45SHEMAKATAMPE
46SHEMAKARU/NYANYA ROAD
47TOTALOPPOSITE NNPC TOWERS
48TOTALNEAR POLICE HQ
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