CAC Exposes 247 Fraudulent Companies, Warns Public of Fake Registration Claims [Full List]

Yusuf Abubakar
By Yusuf Abubakar
14 Min Read

The Corporate Affairs Commission (CAC) has issued a disclaimer disowning 247 purported companies and their associated registration details, warning the public to beware of fraudulent claims regarding their legal status.

In a statement signed by its management, the commission said the listed entities had not been duly registered as limited liability companies and that the Registered Certificate (RC) numbers allegedly linked to them do not exist in its database.

“These names and RC numbers have been removed from the Commission’s database. The public is hereby advised to disregard any claim to their existence as legal persons or to rights and obligations founded on their existence,” the statement read.

The CAC emphasised that these entities have no corporate legal personality and any transactions carried out in their names are at the risk of the parties involved.

The list, which runs into hundreds, includes alleged registrations dating back to the 1980s and as recent as 2010, covering a wide range of sectors from construction and oil and gas to trading, travel, and consultancy.

Some of the notable names on the list include Dwell Space Limited, AmberGas Limited, Startrek Traveler Limited, Medical City SPV Services Limited, Max-Pat Nig Ltd, Jaguda Nig Ltd, Sky Builders Limited, Independent Policy Group Ltd, Diamond Construction Engineering Ltd, and Honeywell Oil & Gas Ltd, among others.

Find the complete list below:

SNAlleged RC NumberNameAlleged Registration Date
1512772DWELL SPACE LIMITED14-Jan-97
2513020AMBERGAS LIMITED11-Jul-90
3513221RENAM NIG LTD9-Apr-90
4513322ODACON NIG LTD23-May-90
5513331L  AND  K  INVESTMENT LIMITED10-Jan-90
6513332BORNAO ENGINEERING SUPPLY  & TECHNICAL COMPANY LIMITED22-Jul-91
7513342TAWAKAI INVESTMENT INTERNATIONAL LTD25-Jun-90
8513344VOURLA  PETROLEUM/GAS  LIMITED15-Feb-90
9513348STARTREK TRAVELER LIMITED20-May-96
10513355MEDICAL CITY SPV SERVICES LIMITED17-Apr-90
11513366WADATAU AFRICAN AIRSPACE SERVICES LIMITED14-Apr-92
12513445MAX-PAT  NIG  LTD31-Jan-97
13513456BIFEX CONSULTANTS LIMITED10-Jan-97
14513901GRAND-WORKS  NIGERIA  LIMITED5-Sep-97
15513911RYCHADO GLOBAL MALLS LIMITED18-Feb-99
16513918INTER-GLOBAL CONTRACTORS LIMITED5-Mar-90
17514203Alh.S.G  KOKO  AND  SONS  LIMITED14-Sep-93
18514222NONO NIG. ENT. LTD20-Feb-91
19514331DANDIKO VENTURES LTD19-Jul-90
20514332DEHI UWAIFOH AND  COMPANY  LIMITED24-Aug-94
21514421ABUKAN MULTINATIONAL ASSOCIATES LTD10-Apr-90
22514422HAFANA NIGERIA LIMITED14-Feb-90
23514431ASTERISK  CONCIERGE  LIMITED22-Aug-90
24514432ISAKABA NIG LTD8-May-90
25514722LAMONDE NIGERIA LIMITED18-Jul-90
26514872MUHAZAR GLOBAL RESOURCES LTD20-Nov-00
27515532FOLAKE NIG. LTD16-Jul-90
28516300SAILORS CONCEPT LIMITED14-Apr-99
29516321ZEE FET NIG  ENT.  LTD7-May-91
30516524WENPS INVESTMENT SERVICES LIMITED15-Jan-90
31516675OMILA (NIG) LTD10-Apr-90
32517660TRADCO ENGINEERING LTD16-Jan-97
33518044M/S MERIT HOMES LTD12-Jun-96
34519811JAGUDA NIG LTD14-May-96
35520117A.I.S   LIMITED20-Jun-01
36520121NASUID NIGERIA LIMITED22-Mar-90
37520188STELLA JOANS  COMMUNICATION  LTD15-Mar-90
38520460PATO NIG LTD23-Jun-94
39520985SKY BUILDERS LIMITED9-Aug-99
40521224LAKAI VENTURES  LTD18-May-92
41521322BADATOYAK LTD3-Apr-91
42521610CROCTHET INVESTMENT LIMITED23-May-00
43521665 SYRIA NIG. LTD18-Mar-92
44523073HARKA INTERNATIONAL LIMITED10-Mar-99
45523112GLOBTRANS NIGERIA LTD23-May-91
46523314SANDRUN SERVICES LIMITED20-May-92
47523314ISAKABA NIG LTD20-May-92
48523336SHUKURAH CLINICS LIMITED20-Jan-95
49523341CUTRA INTERNATIONAL LTD22-Mar-91
50523345YAKUBU ENT. (NIG) LTD17-Feb-92
51523367FRONCH INTEGRATED NIGERIA LIMITED20-Mar-95
52523422JOHN RICHARD’S  GLOBAL GATEWAY LIMITED17-Jul-02
53523441NEW  PROJECTS  NIG. LTD6-Dec-98
54523450INDEPENDENT POLICY GROUP LTD4-Jan-96
55523456TEKRON NIGERIA LIMITED8-Feb-96
56523540RIZKUPEAN LTD8-Feb-97
57523766 J.B INVESTMENT LIMITED12-Feb-01
58524106VISTAS  AND  GATES  NIG.  LIMITED19-Jan-05
59524161DIAMOND CONSTRUCTION ENGINEERING LTD26-Jan-94
60524234BESTMARK NIG. ENT LTD19-Aug-92
61524332ADROSE GAS LIMITED5-May-93
62524434RICHLAND KONSULT LIMITED16-Jun-92
63524451GOLBERG LTD27-Apr-93
64524456DAN-BAU NIG.LTD19-Oct-93
65524471AIBERTA INTERNATIONAL LTD15-Jan-98
66524531UDUKHOMO ENERGY LIMITED29-Jan-98
67524532NEL-MURIEL VENT. LTD13-Jun-95
68524536SHEKWONUMWAZA LTD24-Jun-92
69524620OLUBOIYE VENTURES NIG LTD7-Mar-97
70525660SPANCER KINS NIG LTD7-Mar-97
71525800DESIGN BUILD CONCEPT LIMITED18-Mar-98
72526552DAKWOGI ESTATES LIMITED2-Feb-98
73526654RIVER  PLATE  NIG  LTD12-Jan-00
74527781TUBANIKE  LIMITED6-Dec-94
75528641FUNCTIONAL FORM ESTHETICS LTD23-Mar-98
76529878OSMANIA INTERNATIONAL LTD7-Oct-91
77530021CHARJOE  NIG  LTD10-Jan-00
78530106MANU INVESTMENT LIMITED14-Feb-00
79530166RYCHADO  HOMES  LTD22-Apr-98
80530210BAL-VAC MINING LIMITED16-Sep-99
81530441ALPHACELL TECHNO  LIMITED11-Feb-98
82531020ALI-BABA NIG LIMITED4-Feb-99
83531320A.K  DAIYABU  AND  COMPANY  NIG  LTD24-Apr-95
84532021BEKS KIMSE (NIGERIA) LIMITED17-Mar-95
85532024OGBUFUM REFORM GROUP AND DEVELOPMENT  ASSOCIATION16-Mar-95
86532024M/S  DOUBLE  TEE  LTD27-Mar-95
87532121MILLENNIUM TRANSPORT SYSTEM LIMITED14-Feb-97
88532122MIC AYKE INVESTMENT NIG LTD30-Dec-96
89   532136   TROW NIGERIA LIMITED13-Feb-80
90532137KENDORA AND ASSOCIATES LTD9-Apr-92
91532138FAST MOTION LOGISTICS LIMITED6-Jan-97
92532142 MARIO JOSE ENTERPRISES LIMITED4-Jan-94
93532201NAKOWA HOMES INVESTMENT  LTD7-Dec-97
94532210STEMCO  LIMITED7-Feb-96
95532211PARADISE INN NIGERIA  LIMITED16-Feb-94
96532212IMPERIAL UNION LIMITED16-May-94
97532215EL – HAYAT  NIG  LTD4-Dec-94
98532240 CHIVAR PARKS & RECREATION SERVICES LIMITED7-Dec-97
99532320IVORY LINK INTERNATIONAL NIG LTD14-Jun-95
100532320IVORY LINK INTERNATIONAL NIG LTD14-Jun-95
101532402FAMINGSON COMPANY LIMITED10-Dec-97
102532414GIWA/NACHI  LTD4-Dec-97
103532511KHOMO OIL AND GAS LIMITED13-Aug-99
104533012 J. F. O ( NIG .)  LTD8-Mar-94
105533021A.B.K.  &  SONS  LIMITED12-Dec-02
106533261KALIF INTERNATIONAL BUSINESS CONCEPTS LIMITED25-Oct-05
107533321EZ & E CONSULT LIMITED23-Aug-90
108533700CENTOSONIC INVESTMENT LIMITED16-Feb-99
109534027SHEHU  & SONS LIMITED3-Jan-98
110534072SHANCHENG CONSTRUCTION NIGERIA LIMITED21-Sep-05
111534221YUSMAH INT’L RESOURCES  LTD11-Sep-96
112534312DANBO  LIMITED12-Mar-97
113534367 ULE TULIP NIG. LTD15-Sep-95
114534661 RICKY AND CHOCHO ENERGY LIMITED24-Aug-99
115534673PAULOAD  LTD14-Jun-95
116536134RELIGN INTEGRATED  SERVICE LIMITED22-Aug-01
117536227SETRAMECH  LIMITED6-Feb-97
118536521SKYLAND PROPERTIES LTD24-Aug-94
119536522RANAOIL LTD17-Apr-90
120536531ALA-MEE NIG. COMPANY  LTD21-Jun-95
121536543KAIROS DEVELOPMENT LIMITED4-Apr-97
122536571Equity   concept   ltd    18-Jul-96
123536654HANAOLI   LTD9-Mar-95
124536672GOD’S  FAVOUR  NIG  LTD26-Jul-90
125536674 HARMONY AND  SONS  LTD15-Jun-95
126536772 VICKLYN HOMES LIMITED22-Sep-99
127537661GADZAMA VENTURES LTD23-Aug-94
128537766ALH. AUDU GEEN AND SON LTD6-Mar-95
129537854KEY JAY  (NIG) CO  LTD10-May-95
130538023MAXWELL ENT. LIMITED15-Mar-94
131540510SPRINGFIELD  TEK  LIMITED6-Feb-98
132541032JUMRID CONSTRUCTIONS LIMITED27-Oct-99
133541131 ARAM  (NIG)  LTD14-Jul-92
134541520BAL-VIC MINING LIMITED10-Jan-96
135542410ONPOINT PROPERTIES DEVELOPMENT LTD10-Jan-06
136543048TOP GREEN LIMITED29-Mar-99
137543212MERCURY NIGERIA LIMITED6-Feb-85
138543213P.N. PRODUCTION (NIG) LTD15-May-96
139543223KATODIL NIG LTD12-Jan-00
140543321NEW PAGE PROPERTIES LTD18-Apr-95
141543352AMINU AND CO  NIG  LTD10-Oct-95
142543361ERUNDE FORUM FOR YOUTH  EMPOWERMENT9-Jan-95
143543361TERA MARBLE NIGERIA LIMITED9-Jan-95
144543363HUDSON ESTATE & MARINE SERVICES LIMITED12-Dec-98
145543364CANOPUS NIG. LTD17-Jul-95
146543366HONEYWELL OIL & GAS LTD10-Dec-96
147543367BIKEM NIG. LTD8-Jul-96
148543368SAIGOBE NIG. LIMITED6-Sep-94
149543672CHRIS AKINBOTE SURVEY LTD28-Apr-97
150544001MOMOBU VENTURES LTD18-Jun-97
151544011 SKYSCRAPER  LIMITED13-Apr-00
152544227 NAISHA GARDENS LIMITED14-Feb-90
153544231FIRE WORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED24-Mar-98
154545221GIA INTERGLOBAL NIGERIA LTD22-Aug-96
155545221AMOKA GROUP22-Aug-96
156545399ASBAB NIG LTD16-Mar-94
157545841FODALCO UNIVERSAL SERVICES LTD.18-May-00
158546121GREEN GRASS GLOBAL SERVICES LIMITED28-Feb-96
159546442PLATINUM VENTURES LTD7-Feb-95
160546462NIGERIAN-AMERICAN BANK LIMITED7-Aug-96
161546551INTEGRATED ESTATE DEVELOPMENT LTD4-Nov-94
162546601EXCELLENT INSURANCE BROKERS25-May-98
163546642HASSAN AND ASSOCIATES LIMITED10-Jan-96
164547331D.C.M  &  VENTURES  NIG  LTD17-Apr-95
165547531GAAT INVESTMENT LTD9-Jan-96
166547775MAIMALARI NIG. LTD22-Apr-98
167547832BENMELA INVESTMENT NIGERIA LIMITED16-Apr-97
168547860SHEMOMA NIGERIA LIMITED23-Mar-00
169548772LIRA INVESTMENT NIGERIA LIMITED5-Mar-96
170549913KIME – KIME NIGERIA LIMITED26-Jul-99
171550430NIGER-DOCK GLOBAL INVESTMENT LIMITED14-Sep-00
172551232TELA NIGERIA LIMITED12-Jan-99
173551968M J ENVIRONMENTAL CONSULT LIMITED14-May-96
174552025TELE AIR NIGERIA LIMITED16-May-90
175552100DAN DOLLARS MOTORS LIMITED13-Nov-90
176552110JIFATU GENERAL  ENTERPRISES NIGERIA  LTD15-Mar-05
177552689RIJID INTERGLOBAL SERVICES LIMITED18-Jan-00
178553110GENTEL MARITIME ESTATE LTD10-Oct-05
179553221 ANALU (NIG) ENT. LTD18-Mar-96
180553441MAVERRICK SERVICES LIMITED7-Dec-97
181554420REQUITY NIG. LTD11-Nov-97
182556464AM-PM GLOBAL NETWORK LIMITED17-Jan-00
183557640GODIYA NIG. LTD20-Feb-00
184559198GAFAM NIGERIA LIMITED12-May-05
185560071WATERFIELD CONSTRUCTION COMPANY  LIMITED14-Feb-07
186561022HOUSE FURNISHING CO. LTD6-Feb-90
187563231 LAHECABON NIG  LTD3-Feb-97
188564129NAZIR NIGERIA LTD9-Apr-96
189564401INTERCELLULAR NIGERIA PLC6-May-99
190564431SIGMUND NIGERIA LIMITED20-Jun-02
191564471JOINT NIG  LTD4-Mar-98
192564478NEXTDORA NIG. LTD14-Mar-00
193564616EXPRESS ED BETA LTD26-Feb-96
194565141LENTO ALUMINIUM PLC14-Mar-94
195565527MUALAT NIGERIA LIMITED8-Mar-93
196565541HOLLYHOBBY NIG. LTD27-May-98
197565655LOPIN NIGERIA LIMITED17-Aug-98
198566322A.U GENERAL & SONS LTD4-Jan-02
199566985LEAD PROPERTIES LIMITED22-Jan-96
200567567WORLD  MISSION  AGENCY  LTD17-Feb-97
201567723DOVICOM RESOURCES  LTD18-Jun-97
202567730FAPLINS NIGERIA LIMITED7-Dec-99
203567734AMBOY (NIGERIA) LIMITED24-Aug-99
204567818KENSALLY PROMOTION LTD19-Feb-01
205567876FUMAH FACILITY SERVICES LIMITED12-Feb-96
206569581STARSHIP VENTURES NIGERIA LIMITED14-Mar-95
207569742AL- MUSAFIR MOTORS LIMITED20-Mar-00
208571489ADENIYI RAIMI ENT. NIG LTD20-Feb-85
209571877KANGE ILIAM & SONS NIG LTD22-Feb-85
210572131TOPWAY ENTERPRISES LIMITED15-Jan-73
211572131TOPWAY ENTERPRISES LIMITED15-Jan-95
212573341RANA OIL LTD12-May-97
213573567 STAPILETON NIG LTD12-Feb-00
214576451NINI – OLA VENTURES LIMITED15-Mar-10
215576504ED- ROSE NIG LTD10-Sep-00
216576602YOUR  HEALTH INTERNATIONAL CO. LTD7-Sep-00
217576621HUDSON DREDGING LTD6-Dec-97
218576622NWEMMACO NIGERIA LTD10-Apr-05
219576632KEY  UNIVERSAL CONCEPTS  LTD10-Sep-00
220576643HALLIZOBATEEK MARCHADISE LTD23-Jun-05
221576755SARJOON NIGERIA LTD28-Aug-05
222577663 ABYTEL NIGERIA LIMITED15-Feb-00
223577880NORTH WEST QUADRANT DEVELOPMENT COMPANY LTD9-Jul-07
224578509M/S ABBABO NIG LTD30-Nov-98
225580512Dosali Enterprises Ltd14-Mar-90
226583422ABUJA TECHNOLOGY VILLAGE FREE ZONE COMPANY LTD30-Aug-00
227583508DESIGN PROPERTIES LIMITED13-May-97
228583672ENVOY  ENTERPRISES  LIMITED18-Jul-03
229584410HOUSE FURNISHING COMPANY LTD 5-May-98
230585431STARTREK TRAVELER LTD21-Jul-10
231585644AMSSCO LIMITED20-Sep-00
232586541EXPOSEE LIMITED27-May-97
233587662A.B W NIGERIA LTD6-Jan-05
234587663ZUAHSIA NIGERIA LIMITED12-May-00
235587798MOHAM & CO LTD15-Aug-01
236588960OARWOOD PROPERTIES LIMITED21-Jan-98
237589224DIVINE DIAG AND SCIENTIFIC ENT LTD26-Oct-06
238589901WHITGOLD RESOURCES SERVICES NIGERIA LTD6-Mar-06
239589921HAFANA NIGERIA LIMITED11-Sep-02
240596234DANBO INTERNATIONAL LIMITED12-May-05
241596411PHESO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED17-Jan-95
242596421EDGES ENV. SERVICES (NIG) LTD10-Sep-10
243596877CROWN ESTATES LIMITED12-May-05
244597889P. A NIGERIA LIMITED6-Jan-10
245598826STATE HOUSE MULTI-PURPOSE COOPERATIVE LIMITED9-Apr-08
246598965SEASONS HOME LIMITED15-May-00
247599721KUMBUR ESTATES LIMITED17-Dec-10

