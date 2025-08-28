الدوحة – قطر – تم تكريم خالد أبوشقرة، مدير المشاريع الحكومية – الشؤون العامة في شركة سنونو، تقديراً لدعمه المتميز ومساهمته الفاعلة في معسكر الابتكار الصيفي 2025، الذي نظمه نادي رواد الأعمال الشباب (Y.E.C.) تحت رعاية وزارة الرياضة والشباب.

وقد أقيم المعسكر في الفترة ما بين 20 يوليو و10 أغسطس 2025، ليكون منصة للإبداع والإلهام للشباب في قطر، حيث وفر لهم بيئة لتطوير مهاراتهم الريادية، واحتضان الابتكار، والاستعداد لأدوار قيادية في المستقبل.

وبدعم من بنك قطر للتنمية (QDB) وجامعة قطر وغرفة قطر وسنونو كشريك للابتكار، قدّم البرنامج جلسات تدريبية مؤثرة تتماشى مع رؤية قطر في تمكين الجيل القادم.

وكان أبوشقرة، الذي يؤدي دوراً استراتيجياً في سنونو لتعزيز الشؤون العامة والمشاريع الحكومية، من بين المكرمين تقديراً لدعمه القيّم في إلهام المشاركين نحو الإبداع والابتكار. ويبرز هذا التكريم تنامي تأثير سنونو ليس فقط كشركة تقنية رائدة، بل أيضاً كشريك في صياغة مسيرة تنمية رأس المال البشري في قطر.





وفي بيان تقدير، أكد المنظمون: “تقديراً لدعمكم الكريم ومساهمتكم في إنجاح برنامج معسكر الابتكار الصيفي 2025، نشكركم على إلهام المشاركين نحو الإبداع والابتكار.”

ومن جهته، عبّر خالد أبوشقرة عن اعتزازه قائلاً: “يسعدنا في سنونو المشاركة مع نادي رواد الأعمال الشباب في معسكر الابتكار الصيفي. نسعى دائماً لأن نكون شركاء فاعلين في بناء جيل واعد يقود المستقبل.”

ووفقاً لما أورده Okay.ng، فإن هذا التكريم يعزز من سمعة أبوشقرة المتنامية كقائد يربط بين الابتكار المؤسسي والأولويات الوطنية للتنمية، مؤكداً الدور النشط الذي تؤديه شركات مثل سنونو في دعم اقتصاد المعرفة في قطر.